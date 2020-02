PSG, pronto un rinnovo monstre per Mbappé

Una pioggia d’oro è pronta ad investire Mbappé. Per il talento del PSG è infatti in arrivo un rinnovo monstre. Secondo quanto rivelato da AS la dirigenza parigina vorrebbe di fatto allontanare tutte le pretendenti per il giovane campione del mondo.

RINNOVO – L’offerta fatta a Mbappé è di quelle irrinunciabili. 50 milioni netti a stagione. Un bel salto considerati i 15 che percepisce attualmente. Una mossa di quella di Leonardo per blindare il giocatore che andrà in scadenza di contratto nel 2022.

Per ora Mbappé è il secondo giocatore più pagato della Ligue1 dopo Neymar, ma se il rinnovo dovesse andare in porto allora il francese scavalcherebbe il brasiliano.