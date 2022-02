Psg-Real Madrid, alta tensione tra presidenti: cena di cortesia saltata ma…

Ruggini tra i due presidenti

Alta tensione tra Paris Saint-Germain e Real Madrid , non solo per la sfida di questa sera in Champions League. Dalla Superlega al corteggiamento nei confronti di Kylian Mbappé, i temi tra le due società sono davvero tanti e avrebbero portato qualche grana di troppo anche tra i due presidenti, Nasser Al-Khelaifi e Florentino Perez .

Infatti, come spiegato da RMC Sport, sarebbe saltata la cena di cortesia che solitamente si organizza tra i dirigenti della squadra di casa e quelli della formazione in trasferta. Le tensioni tra i due patron avrebbero portato ad un "no grazie" per un pasto in compagnia nonostante il presidente spagnolo fosse in Francia già dalla serata di ieri. Il media transalpino spiega anche come, per diplomazia, le cose potrebbero cambiare in queste ore, magari a pranzo.