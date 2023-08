Psg, retroscena Al-Khelaifi contro Mbappé: “Non ti faremo giocare più…”

Sono state settimane di fuoco in casa Psg, conMbappé che minacciava di voler lasciare il club a parametro zero il prossimo luglio. Ora, con il reinserimento dell'attaccante in rosa e la titolarità per la sfida contro il Tolosa, tutto tace in quel di Parigi. Ma fino a poche settimane fa non era così. Lo riporta il quotidiano francese L'Equipe che pubblica quella che è stata l'accesa discussione tra il calciatore francese e il presidente del club parigino Nasser Al-Khelaifi: "Vedrai! Non giocherai mai più! Non ci arrenderemo!" e Kylian rispose: "Vedrai? Che cosa vedrò? Sarai l'unico presidente che non mi lascerà giocare!". Come si può leggere dal testo riportato dalla fonte, il numero uno dei parigini ha minacciato Mbappé e lui ha risposto a modo.