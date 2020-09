Psg, retroscena Icardi: Tuchel non lo voleva ma è stato convinto da Leonardo

Mauro Icardi alla ricerca del gol perduto. Potrebbe essere sintetizzato così il momento dell’attaccante del Paris Saint-Germain che, secondo L’Equipe, sarebbe stato fonte di malumori tra i massimi dirigenti del club e il tecnico Thomas Tuchel. L’attaccante argentino è tornato in campo con il Psg contro Metz e Nizza, senza però trovare la via della rete confermando le perplessità che, a quanto si apprende, erano già state messe in evidenza dall’alleantore.

Icardi riscattato: Leonardo ha convinto Tuchel

Come si legge dal quotidiano francese, sarebbero tornati alla luce dei dubbi relativi al rendimento di Mauro Icardi. Ebbene sì, tornati. Infatti, già in passato sembra proprio che sul conto del bomber argentino il tecnico Tuchel avesse esposto delle perplessità. A rivelare il retroscena è l’edizione odierna de L’Equipe secondo cui il tecnico non era convinto di voler riscattare Icardi dall’Inter, ma il direttore sportivo Leonardo ha ritenuto che aver potuto abbassare di 15 milioni di euro la cifra pattuita nel 2019 con i nerazzurri fosse un’opportunità da non farsi scappare. In quel modo aveva convinto il mister della bontà dell’affare. Ora tocca al centravanti dimostrare il suo valore…

