Psg, retroscena Neymar: stava rinnovando dopo la telenovela Barcellona, poi…

Neymar poteva rinnovare, poi si è verificato l’ennesimo problema fisico. Ebbene sì, come rivelato da Le Parisien, dopo che il giocatore brasiliano è stato ad un passo in estate dal ritorno in casa Barcellona, aveva cominciato a trattare un prolungamento di contratto con il Paris Saint-Germain. Tutto però si è interrotto nel momento in cui Neymar è stato vittima di un altro infortunio, che non gli ha permesso di scendere in campo per buona parte dell’avvio della nuova stagione. In queste settimane il club parigino si sta interrogando su cosa sia meglio fare con il fuoriclasse verdeoro: conviene rinnovare il contratto ad un giocatore che, da quando si è trasferito sotto la Tour Eiffel, ha giocato praticamente la metà delle partite totali disputate dalla squadra?