Psg rettifica su Galtier: “Voleva dire l’ultima di Messi in questa stagione”

Clamorosa gaffe in casa Psg. In occasione della conferenza stampa di rito per la prossima ed ultima sfida di campionato - contro il Clermont sabato 3 giugno - Christophe Galtier aveva annunciato la sfida come l'ultima di Lionel Messi a Parigi. Non avendo ancora confermato la separazione a fine stagione, il club è tempestivamente intervenuto sulle parole del tecnico, correggendolo: "Christophe Galtier non si è espresso in modo corretto - ha esordito il club tramite AFP - Vogliamo assicurarvi che il tecnico intendeva dire che la partita contro il Clermont sarà l'ultima per Messi e per il PSG per questa stagione".