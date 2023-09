Psg, Rico: “Spero di tornare in campo prima di fine stagione”

Il peggio è passato ma la stagione per il portiere Sergio Rico, è compromessa dopo la caduta da cavallo un incidente che ha messo a rischio la sua vita. Il portiere del Psg segue una lunga fase di riabilitazione per tornare un giorno in campo. E proprio nelle scorse ore il portiere si è raccontato, dopo che il presidente del Paris Saint-Germain (proprietario del suo cartellino, ndr), ha fatto visita a lui e alla sua famiglia a Madrid, dove il portiere sta riposando: "Il processo di recupero sta andando abbastanza bene", spiega Rico nelle parole riportate da Marca. "Sono molto felice di poter essere qui con la mia famiglia, con mia moglie e i miei amici. Ogni giorno sono più forte e migliore - riporta tmw.com-. Non ho avuto problemi di memoria, mi ricordavo di tutta la mia famiglia e dei miei amici. Il primo pensiero è stato per il calcio ed è anche la prima domanda che ho fatto al dottore. Era naturale che la prima cosa a cui pensassi fosse il calcio, tutta la mia vita ha girato intorno a questo. Il mio obiettivo è tornare quest'anno prima della fine della stagione", ha spiegato.