Psg, Sanches spiega perchè ha detto no al Milan

Il centrocampista portoghese Renato Sanches, passato dal Lille al PSG, ha spiegato la sua scelta di rinunciare al Milan e andare in Francia: “Sono sicuro di aver fatto la scelta giusta trasferendomi al PSG. Ho scelto i francesi (e non il Milan ndr) perché pensavo fosse il progetto migliore per me. Per me era importante rimanere in Francia, perché conosco già questo campionato", spiega il giocatore ex Bayern. Il 24enne campione d'Europa ha firmato un contratto fino a giugno 2027. Secondo indiscrezioni, il trasferimento è costato ai parigini 15 milioni di euro. Il portoghese ha già lavorato con il nuovo allenatore del PSG Christophe Galtier, con il quale ha vinto la Ligue 1 nel 2021.