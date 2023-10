PSG, sarà addio con Ekitike: sondaggi dalla Premier League

Chiuso da Kolo Muani e Gonçalo Ramos, tuttavia, Ekitike ha giocato appena otto minuti alla prima giornata contro il Lorient, gara alla quale non ha preso parte Kylian Mbappé , all'epoca fuori rosa dopo il rifiuto a rinnovare il contratto in scadenza il prossimo giugno.

Da quel momento, dopo due panchine, Ekitike è definitivamente uscito dai radar, non venendo neppure più convocato dal tecnico spagnolo. Secondo quanto riportato da 'FootMercato' il suo futuro sarà in Premier League, dove diverse società si sono già attivate per chiedere informazioni. Il Paris punta a una cessione a titolo definitivo.