Psg, Sarabia ha la ricetta: “Seguiamo Pochettino e ci adattiamo a ciò che chiede. Vogliamo vincere la Supercoppa”

Pablo Sarabia, attaccante del Psg, ha commentato ai canali ufficiali del club parigino l’importante vittoria ottenuta ai danni del Brest in campionato. Netto 3-0 dei francesi di mister Pochettino con le reti anche di Kean e Icardi. “È stata una partita difficile, anche per le modifiche sul sistema di gioco che ha portato il nuovo allenatore. Ma questo era chiaro e c’era da aspettarselo. L’importante è adattarsi a quello che il mister ci chiede e in questa gara lo abbiamo fatto, seguendo in campo tutte le sue indicazioni”.

E in ottica futura: “Questa è una vittoria sicuramente importante ai fini del campionato, ma che ci da fiducia anche in vista della Supercoppa di mercoledì: ci aspetta una partita tosta contro un avversario ostico, ma noi vogliamo fare una bella partita ed alzare il primo trofeo della stagione”.