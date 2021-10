Psg, scelta green: “Tifosi venite in bici. 600 parcheggi gratis e sicuri”

L'iniziativa del club francese per i suoi tifosi

Importante iniziativa del Paris Saint-Germain che invita i propri tifosi a dirigersi allo stadio per assistere alle partite senza utilizzare la macchina. Si potrebbe definire una scelta green da parte del club francese che attraverso un comunicato apparso sui canali social e sul sito ufficiale ha spiegato: "Bici, skateboard e scooter elettrici sono ora i benvenuti al Parc des Princes. Da sabato il club offre l’accesso gratuito a due parcheggi custoditi per biciclette, della capienza di 300 posti ciascuno, situati in prossimità delle quattro tribune dello stadio".