Psg, scintille tra Neymar e Campos nello spogliatoio: il retroscena

Situazione bollente in casa del club parigino.

Redazione ITASportPress

Non è un momento felice in casa Psg dopo l'eliminazione dalla Coppa di Francia e il k.o. subito dal Monaco nel weekend. La tensione sembra essere alle stelle e i media francesi, L'Equipe e RMC Sport in particolare, rivelano di un battibecco acceso tra il dirigente Luis Campos e Neymar con capitan Marquinhos dalla parte del compagno di squadra.

Da quanto si apprende, dopo la sconfitta subita in campionato dai parigini, il dirigente sarebbe andato negli spogliatoi per rimproverare il gruppo e Neymar non avrebbe preso quanto accaduto. Al suo fianco pure il connazionale che avrebbe preso parte attiva alla "lite".

Si tratta di un periodo molto negativo per i francesi che saranno chiamati a rifarsi da queste brutte prove in Champions League, martedì 14 febbraio nel match contro il Bayern Monaco per gli ottavi di finale.

A conferma del momento molto complesso anche la reazione di Kimpembe che si è scusato a nome della squadra con i tifosi con tanto di megafono.