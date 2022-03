Psg sconfitto dal Monaco, Mbappé: “Dobbiamo avere rispetto di noi stessi”

I parigini hanno perso 3-0 contro il club del Principato

Redazione ITASportPress

Netta sconfitta per il Psg contro il Monaco nell'ultimo turno di Ligue 1. Quarto k.o. in campionato per i parigini che non riescono ad essere costanti e convincenti in questa fase finale del campionato. Il netto 3-0 subito rende furioso i tifosi ma anche i diretti interessati, almeno Kylian Mbappé che parla apertamente di poco rispetto verso se stessi.

Come riportato da RMC Sport, il francese ha parlato a Prime Video dopo la gara: "Abbiamo perso contro una squadra forte che giocava in competizioni europee. L'avversario voleva vincere e ha messo in pratica il suo piano di gioco. Spero che il Monaco riesca a sfondare nelle competizioni europee. Questa squadra ha meritato di vincere".

Poi lo sfogo: "Il nostro obiettivo è il decimo titolo francese. Il resto non è più un problema. Possiamo vincere 8-0 o 9-0, ma si parlerà ancora del fallimento in Champions League. Dobbiamo essere professionali e rispettarci a vicenda. Dobbiamo rispettare i tifosi che ci supportano e non solo. Intendiamo vincere la Ligue 1 per la decima volta ma dobbiamo avere rispetto di noi stessi e in questa gara non l'abbiamo fatto".