Psg sconfitto in Supercoppa: nessuno peggio di Pochettino nell’era Al-Khelaifi

Il tecnico argentino ha uno score di sconfitte che nessun altro allenatore aveva mai avuto alla guida dei francesi

È iniziata nel peggiore dei modi la nuova stagione del Paris Saint-Germain . I parigini, che avevano intenzione di vendicare la batosta subita nella passata annata in campionato dal Lille campione di Francia, non sono riusciti nell'intento di compiere la loro vendetta e anche nella sfida di Supercoppa hanno rimediato un k.o .

La formazione di Mauricio Pochettino si è arresa per 1-0 con la rete di Xeka che ha regalato il trofeo agli uomini di Gourvennec. Oltre alla sconfitta, per Pochettino si tratta di una delusione che gli vale, suo malgrado, un record negativo. Perdendo la sfida di Supercoppa, infatti, per l'argentino è arrivato l'ottavo k.o. su un totale di trentacinque incontri alla guida dei parigini. Come rivela RMC Sport è una percentuale del 22,86% che lo rende il peggior allenatore del club nell'era Al-Khelaifi.