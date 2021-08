PSG, se parte Mbappé si punta tutto su Haaland

Haaland è in cima alla lista dei desideri del PSG, in caso di partenza di Mbappé, direzione Real Madrid.

La trattativa per la cessione di Mbappé al Real Madrid, ancora non è decollata. Gli ultimi giorni, sono stati caratterizzati da una forte tensione tra i due club, ma ancora il bandolo della matassa non è stato risolto. In caso di partenza di Mbappé, il PSG comincia a guardasi intorno e avrebbe già individuato il sostituto.

INTERESSE - Secondo le ultime indiscrezioni, provenienti dalla Germania, in caso il calciatore lasciasse la capitale francese, il PSG si fionderebbe immediatamente su Haaland. La valutazione, che ne fa il Borussia Dortmund è legata al valore della clausola rescissoria, fissata per l'attaccante norvegese, 150 milioni di Euro. Per la società dello sceicco Al-Khelaifi, non sarebbe un problema, dopo aver incassato 180 milioni di Euro per Mbappé, versarne 150 nelle casse del Borussia Dortmund. L'operazione però, in caso va portata in porto in tempi rapidi. Alla chiusura del calciomercato, mancano pochi giorni e in caso la squadra tedesca, dovrà attivarsi in tempo, alla ricerca di un sostituto di Haaland.