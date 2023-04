Psg, Sergio Ramos e Mbappé “fanno fuori” Paredes: non è più il benvenuto

Leandro Paredes non è più il benvenuto nello spogliatoio del Paris Saint-Germain. Il centrocampista, ora in prestito alla Juventus, pare non essere più gradito dagli ex compagni di squadra parigini. In modo particolare da Sergio Ramos con il quale l'argentino aveva avuto un alterco nel corso della sfida dei gironi di Champions League di questa stagione durante la gara con la Juventus.