Psg, Sergio Ramos entra e viene espulso: due gialli in quattro minuti. Il web insorge

Il difensore entra nella ripresa e viene espulso con due cartellini gialli nel giro di pochi minuti

Serata da dimenticare per Sergio Ramos. Il difensore spagnolo, non certo protagonista di una bella stagione fin qui avendo giocato praticamente due gare col Paris Saint-Germain, prosegue nel suo momento no. Nel corso della gara in casa del Lorient in campionato, l'ex Gran Capitan del Real Madrid ha lasciato anticipatamente il campo al minuto 85 per un cartellino rosso ricevuto per somma di ammonizioni.