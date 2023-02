Psg, Sergio Ramos furioso dopo sconfitta col Bayern: spintoni ai fotografi

Se da una parte la stampa ha fatto il suo con voti in pagella davvero bassi a tutti i singoli calciatori parigini, anche gli stessi atleti hanno messo del loro per far parlare, male, della serata. Non solo quella vissuta in campo ma anche fuori. Vedere per credere quanto accaduto con Sergio Ramos. Il difensore spagnolo, evidentemente ancora arrabbiato e deluso per il k.o. appena maturato, è stato pizzicato dalle telecamere a prendersela con i giornalisti e fotografi che erano in campo per le normali foto.