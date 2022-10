Psg, Sergio Ramos ha convinto tutti: si prepara il rinnovo di contratto

Un primo anno di avventura non soddisfacente con diversi acciacchi fisici che ne hanno condizionato il rendimento. Ma adesso Sergio Ramos sembra essersi preso il Paris Saint-Germain . Dopo aver superato i guai muscolari delle passatta annata, ecco che l'ex capitano del Real Madrid con 15 presente tra tutte le competizioni (dati Transfermartk) in questa stagione 2022-23, si starebbe conquistando addirittura il rinnovo di contratto.

Come riporta il portale Le 10 Sport, nelle prossime settimane Sergio Ramos dovrebbe ricevere una proposta di rinnovo da parte del Paris Saint-Germain. Il difensore spagnolo, oggi 36enne, ha un accordo attualmente in vigore fino al 30 giugno 2023 ma sembrano esserci le condizioni per prolungare di almeno un'altra stagione.