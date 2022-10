Psg, Sergio Ramos trattiene Mbappé: “Non credo alle voci. Qui è felice”

Sergio Ramos, difensore del Paris Saint-Germain, ha parlato a Canal+ dopo il pareggio interno per 1-1 contro il Benfica in Champions League nel girone che vede protagoniste anche Maccabi Haifa e Juventus. Lo spagnolo si è soffermato anche sui tanti rumors scoppiati nelle scorse ore a proposito di un possibile addio a gennaio di Kylian Mbappé, stella dei parigini, di nuovo al centro del mercato per presunti malumori con la società.