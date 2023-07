Psg, Sergio Rico è stato dimesso dall’ospedale

Finalmente buone notizie per Sergio Rico. Il portiere è stato vittima di un incidente dopo una caduta da cavallo ed è finito in coma farmacologico ma il peggio è passato e oggi è stato finalmente dimesso dall'ospedale. Dunque ora l'estremo difensore del Psg tornerà nella sua abitazione dove continuerà il percorso di riabilitazione, in attesa di capire quale direzione prenderà la sua carriera. Intanto, secondo quanto riportato dal TheAthletic, Sergio ha perso più di 20 chili ed il 30% della sua massa muscolare. Ma è fortunato ad essere ancora vivo, anche da un punto di vista neurologico, vista l'entità dell'incidente e i calci subiti dal cavallo nella testa.