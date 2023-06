Psg, Sergio Rico: “Pochi cambiamenti significativi”

Poche novità giungono dall'ospedale di Virgen del Rocío di Siviglia, dove il portiere del Psg Sergio Rico è ricoverato dalla scorsa domenica. Il secondo di Gianluigi Donnarumma è in gravi condizioni a causa di un incidente a El Rocío, mentre passava il proprio tempo libero in groppa ad un cavallo. Scivolato da questo, però, Sergio ha riportato diverse botte alla testa sia per la caduta che per i calci conferiti dall'animale. Ad oggi le condizioni sarebbero migliorate sensibilmente - riporta EFE - senza cambiamenti significativi in meglio o in peggio. Il 29enne è quindi tenuto sotto osservazione in terapia intensiva dai medici specializzati dell'ospedale spagnolo, i quali attendono novità per i prossimi giorni.