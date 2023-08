Psg, Sergio Rico potrebbe lasciare l’ospedale presto

Buone notizie giungono dall'ospedale Virgen del Rocío di Siviglia. Sergio Rico potrebbe lasciare la struttura in via definitiva, con le sue condizioni di salute che migliorano di giorno in giorno. Secondo quanto riportato dal TheAthletic, il portiere del Psg potrebbe esser dimesso entro questa settimana. Ricordiamo che è ricoverato da ben tre mesi a causa dell'incidente avuto in groppa ad un cavallo. Dopo una serie di operazioni, il coma e le difficili condizioni, l'estremo difensore può finalmente tornare a casa anche se il suo futuro nel mondo del calcio è più che in discussione.