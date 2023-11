PSG, Skriniar dimentica l’Inter: “Sono dove volevo arrivare”

L’addio all’Inter dopo cinque stagioni non è stato dei più dolci, visto che di fatto l’ex doriano ha vissuto gli ultimi mesi da separato in casa, complice qualche infortunio, ma anche il gelo creatosi con società e tifosi dopo che i ripetuti no alle proposte di rinnovo hanno trovato spiegazione proprio con l’accordo già trovato da tempo con il Paris.

Intervistato dai canali ufficiali del club francese, Skriniar non ha dato segni di nostalgia per l’Italia e l’Inter…: “Mi sento davvero bene qui, sono finalmente dove volevo essere. Ho lavorato duro per riuscirci. Qui ci sono tanti giocatori forti fisicamente e veloci e si giocano molti uno-contro-uno, in Italia c'è più tattica”.