Psg, sollievo: il portiere Rico è uscito dal coma

Il portiere del Paris Saint-Germain Sergio Rico è uscito dal coma e la notizia è stata accolta con grande sollievo da tutto l'ambiente parigino e non solo. Dopo aver ripreso conoscenza, a Rico sono stati sospesi i sedativi che dal 28 maggio gli sono stati somministrati. Il portiere è stato ricoverato in Spagna il 28 maggio dopo essere caduto da cavallo ed essere stato preso a calci in testa dal quadrupede. Al calciatore è stata diagnosticata un'emorragia cerebrale e le condizioni sono state sempre gravi ma oggi comincia la ripresa per il vice di Donnarumma. Sergio Rico, 29 anni, non ha giocato una sola partita con il PSG la scorsa stagione. In precedenza ha giocato con Siviglia, Fulham e Maiorca. La moglie che gli è stata sempre accanto ha detto: "Vediamo la luce alla fine del tunnel"