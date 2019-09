Psg, sorpresa Icardi: Tuchel pronto a mandarlo in campo da titolare contro il Real Madrid

Potrebbe essere un esordio col botto quello di Mauro Icardi con la maglia del Paris Saint-Germain. Nelle scorse ore i primi allenamenti per rimettersi in forma dopo un periodo no con l’Inter, e tra dieci giorni, il possibile match da titolare addirittura in Champions League contro il Real Madrid.

Thomas Tuchel, allenatore dei francesi, avrebbe già risolto il dilemma relativo all’undici iniziale dei parigini per il match di Champions League in programma il 18 settembre contro il Real Madrid. Secondo quanto appreso da RMC Sport, il tecnico avrebbe deciso di affidarsi all’ex attaccante dell’Inter Mauro Icardi già dal primo minuto. Complici gli acciacchi dei vari attaccanti, su tutti l’infortunio di Kylian Mbappé, per l’ex Inter potrebbe già essere l’occasione di scendere in campo dall’inizio.

Sabato sera, 14 settembre, la gara contro lo Strasburgo, alla quale probabilmente prenderà parte a partita in corso, ma mercoledì 18, alla prima in Champions, potrebbe essere il suo momento dal primo minuto. Icardi, chiaramente, ci spera.