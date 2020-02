Psg, tanti rumors su Neymar. Thiago Silva chiude la questione: “In Champions ci sarà…”

Neymar sì, Neymar no. Un rebus che sembra aver trovato risposta finalmente. Aveva fatto discutere in casa Paris Saint-Germain il viaggio del brasiliano in Germania per un evento di moda. Gesto poco gradito alla società che avrebbe preferito che l’attaccante fosse rimasto a Parigi ad allenarsi per recuperare dal problema fisico in vista della sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund.

Lo stesso allenatore Thomas Tuchel aveva lasciato qualche dubbio sulle condizioni di O’Ney, ancora assente anche contro l’Amiens. A mettere, probabilmente, la parola fine alla vicenda, però, ci ha pensato Thiago Silva. Il difensore e capitano del Psg ha parlato in zona mista dopo il pirotecnico 4-4 dello Stade de la Licorne: “Preoccupati in vista della Champions dopo questa gara? No, non lo siamo. Affronteremo quella partita con uno spirito diverso. Dobbiamo rimanere positivi e martedì saremo attenti, daremo il 110% e proveremo a portare a casa il risultato. Neymar? Sta bene, si è allenato al meglio in questa settimana e sono sicuro che ci sarà”, ha assicurato Thiago Silva.