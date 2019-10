Psg, Thiago Silva: “Cavani ci manca. Rinnovo? Devo conquistarlo sul campo…”

A margine della sfida di Champions League contro la Lokomotiv Mosca, il capitano del Paris Saint-Germanin Thiago Silva ha rilasciato alcune dichiarazioni sul proprio futuro e sulla stagione dei parigini, impegnati su tutti i fronti e alla ricerca di un successo importante in una delle competizioni.

Il brasiliano ha parlato della sua permanenza nella capitale francese e delle voci sul rinnovo contrattuale: “Confrontare le varie annate è sempre difficile, ma quest’estate abbiamo vissuto un mercato molto solido e i giocatori nuovi sono arrivati con una buona mentalità. A fine stagione vedremo se sarà andata meglio oppure no. Io in forma? Non è solamente quest’anno che sono partito bene: sicuramente quest’anno sono più tranquillo, mi sento bene e anche se potrebbero arrivarmi pressioni per rinnovare conosco le mie qualità e sarò concentrato su quello che posso dare ancora. Il mio rinnovo dipenderà tutto dalla mia stagione, e alla fine vedremo se anche il club lo vorrà”.

Il Psg può contare sul ritrovato Neymar e sul rientro di Mbappé dall’infortunio. Ancora assente Cavani. Sul bomber Thiago Silva ha aggiunto: “Sta lavorando molto per recuperare da un infortunio molto fastidioso. Certo che ci manca: è il nostro Matador, il nostro centravanti e speriamo che riesca a tornare più forte di prima”.