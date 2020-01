Psg, Thiago Silva trattiene Cavani: “Deve restare. È il nostro Matador…”

Edinson Cavani deve restare al Paris Saint-Germain. Questo il messaggio fatto recapitare alla dirigenza dal capitano Thiago Silva. Il difensore brasiliano ha parlato a Le Parisien del futuro del Matador accostato con insistenza all’Atletico Madrid in ottica mercato.

Il centrale ex Milan non ha dubbi sull’importanza del bomber uruguaiano e sa che se il club parigino vuole competere per grandi obiettivi deve ancora fare affidamento sul centravanti.

DEVE RESTARE – Nessuna esitazione e un pensiero chiaro per Thiago Silva: “Penso che Leonardo ne abbia già parlato. Per una squadra come il Psg che ha grandi obiettivi in ​​questa stagione, Cavani deve restare. È il nostro Matador. Sfortunatamente sta tornando da un grave infortunio e ogni tanto si sente un po’ a disagio e questo lo spaventa e ne riduce la sicurezza. Ma noi ci fidiamo di lui, sempre. È un ragazzo molto speciale per il club. Spero che resti fino alla fine”. E sul proprio futuro: “per quanto concerne il mio futuro, ci sono ancora cinque mesi da qui alla fine del campionato, vedremo con calma il da farsi…”.