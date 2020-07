Psg, Thiago Silva verso l’addio con bolgia e scatta allarme tifosi per il Covid

Thiago Silva verso l’addio al Psg. Il difensore brasiliano dopo otto anni passati in Francia è pronto a lasciare a fine agosto per tuffarsi in una nuova esperienza.

LE POSSIBILI DESTINAZIONI

Non mancano le pretendenti per l’ex difensore del Milan. Dalla Premier League il maggior corteggiatore è Carlo Ancelotti, che lo vorrebbe all’Everton in vista della prossima stagione, mentre in Italia la Fiorentina di Commisso è pronta a proporre un importante contratto per il brasiliano. In patria le richieste sono numerose, col Flamengo che in questo momento sembra in vantaggio su tutti. Ovunque vada, Thiago Silva molto probabilmente non potrà ricevere il tributo che merita di avere dai propri tifosi a causa del Coronavirus.

LE RESTRIZIONI

Le restrizioni imposte dalle autorità competenti contro il Coronavirus rischiano di smorzare il tributo che la tifoseria parigina voleva riservare a Thiago Silva. Secondo quanto riportato da SportMediaset, dopo che i tifosi francesi non hanno rispettato le regole sul distanziamento in occasione del test contro il Beveren, adesso sono degli osservati speciali nelle prossime settimane, dove si pensa che possano avere l’intenzione di salutare il proprio capitano.