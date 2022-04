Psg, tifosi fedelissimi nonostante flop Champions: il dato sugli abbonamenti

I fan parigini con la squadra

Redazione ITASportPress

I tifosi del Paris Saint-Germain sono rimasti delusi per i recenti risultati del club, soprattutto in Champions League, dove Mbappé e compagni non sono riusciti ad andare oltre gli ottavi di finale venendo eliminati dal Real Madrid. Anche in Ligue1, nonostante il primo posto e il titolo che sembra ormai in tasca, qualche k.o. di troppo non è piaciuto ai fan che comunque non hanno mai smesso di sostenere la squadra.

Infatti, anche per la prossima stagione, i tifosi parigini non hanno nessuna intenzione di lasciare da sola la formazione di Parigi. La conferma arriva da quanto riportato da Le Parisien. Il quotidiano francese ha sottolineato in queste ore come il 98% degli abbonati abbia deciso di rinnovare il proprio abbonamento al Parco dei Principi per il campionato 2022/23.

Solamente 1500 persone circa avrebbe deciso di non confermare il proprio "amore" per tutta l'annata. Un dato davvero importante quindi che conferma come Psg e fans siano assolutamente in sintonia. E se Mbappé dovesse restare, siamo sicuri che anche quelli che non hanno rinnovato sarebbero pronti a tornare sui propri passi...