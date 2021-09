PSG, tifosi insorgono e brano Phil Collins torna al Parco dei Principi

Tifosi parigini fanno cambiare il brano al club

Tifosi del PSG in subbuglio per il brano da suonare allo stadio prima dell'ingresso dei calciatori. In un primo momento era stato deciso di scegliere la musica del francese DJ Snake, noto anche per essere un tifoso del club della capitale. Lunedi' il musicista stesso aveva dichiarato sui suoi social network "di non accettare questa situazione". "Ho fornito un brano per la presentazione di Messi. Ho scoperto che ne abbiamo fatto una musica introduttiva per l'ingresso dei giocatori quando non si presta", ha spiegato DJ Snake su Instagram e Twitter. Così ascoltando il sentimento popolare, la dirigenza ha deciso di far risuonare al Parco dei Principi la canzone di Phil Collins "Who Said I Want". "Di fronte all'emozione suscitata dal cambiamento nella musica in ingresso dei giocatori, Phil Collins torna al Parco domenica", ha scritto il PSG sul suo account Twitter. Il brano dell'autore britannico, che risuona al Parco dai primi anni '90, sabato era stato relegato all'inizio del riscaldamento della partita vinta contro il Clermont (4-0).