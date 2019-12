Psg, Tuchel bacchetta Mbappé: “Deve avere più rispetto”

Tiene banco il caso Mbappé in casa Paris Saint-Germain. L’attaccante, quando è stato sostituito da Eric Choupo-Moting durante la gara con il Montepellier, ha abbandonato il terreno di gioco in modo tutt’altro che allegro. Un comportamento che non è sfuggito al tecnico Thomas Tuchel, il quale, durante la conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League con il Galatasaray, ha bacchettato il giocatore. Queste le sue parole raccolte da AS.

RISPETTO – “Quando vinci titoli ed hai un grande talento come il suo, non ti piace essere sostituito, ma devi accettare le decisioni del tecnico. Va mostrato rispetto per il giocatore che entra al tuo posto”.

