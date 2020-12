Psg, Tuchel: “Calendario che uccide i calciatori. Marquinhos? Da Pallone d’Oro…”

Vede il bicchiere mezzo pieno Thomas Tuchel, allenatore del Paris Saint-Germain, dopo lo 0-0 maturato contro il Lille. Scontro diretto al vertice che ha visto la squadra parigina restare dietro i rivali. Eppure, il tecnico si ritiene abbastanza soddisfatto visti anche i tanti impegni ravvicinati e le tante defezioni. Come riporta Telefoot, al termine della sfida, il mister ha commentato l’esito della gara ma si è anche soffermato su uno dei simboli del club: Marquinhos.

Tuchel: “Calendario che uccide i giocatori. Marquinhos…”

“In precedenza avremmo potuto fare meglio nella gara contro il Lione, controllare e non perdere. Ma adesso ci prendiamo questo punto contro il Lille”, ha detto Tuchel sulle recenti gare dei suoi. “È un calendario molto fitto? Certo. Conoscete già la mia opinione su questo tema, la sensazione è quella che uccideremo i giocatori. Si gioca sempre. Per questo motivo, non abbiamo abbastanza tempo per mangiare, dormire, riposare. Ma continuerà ad essere così ancora. Eravamo senza Neymar, Icardi e Bernat. Mbappé entrato solo a gara in corso. Questa stagione è così e abbiamo messo altri giocatori”.

E a proposito di calciatori, una chiusura su Marquinhos: “Credo che ad oggi sia un giocatore al livello del Pallone d’Oro. Non capisco la sua assenza nella squadra dei migliori giocatori dell’anno secondo la Fifa”.