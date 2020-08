Psg, Tuchel e gli infortuni: “Quando arriva la Champions League è sempre la stessa storia… Su Verratti e Mbappé…”

Dopo il successo in amichevole contro il Sochaux, il tecnico del Paris Saint-Germain Thomas Tuchel ha parlato delle condizioni della squadra in vista della gara contro l’Atalanta di mercoledì prossimo in Champions League. Come riportano Eurosport e Le Parisien, il mister è sembrato quasi sconsolato per il modo in cui i suoi arriveranno alla gara.

Tuchel: “Quando arriva la Champions, sempre notizie negative”

A preoccupare Tuchel, oltre alle condizioni di Mbappé, adesso c’è anche Marco Verratti che ha subito un infortunio in allenamento: “Verratti? Siamo preoccupati, ha preso un brutto colpo. Un grosso infortunio? Non so esattamente, dobbiamo aspettare la diagnosi certa. Devo parlare col dottore. Siamo preoccupati”, ha detto il tecnico. “Il nostro stato d’animo? Non buono quando ti trovi in ​​questa serie di incertezze, perché è davvero una grande incertezza, un grosso problema, inoltre mancano altri tre giocatori come Cavani, Meunier e Kouassi. Questa è stata la prima partita per Juan Bernat, Thilo Kehrer non è stato disponibile a causa di un colpo subito contro il Lione. Diciamo che è sempre la stessa storia; quando arriva una partita di Champions League, ci sono notizie negative, non so perché.

Infine su Mbappé: “Dobbiamo giocare un quarto di finale, non un’amichevole. Ci arriviamo con una pausa di 4-5 mesi, contro una squadra che ha terminato il campionato. Mbappé? Kylian sta dando tutto, 24 ore su 24. Ce la può fare? Spero di sì. Ho molta fiducia in questo gruppo. Ci mancano tanti giocatori, ma daremo tutto per vincere la partita contro l’Atalanta. Combatteremo sicuramente e proveremo a fare la migliore partita possibile. Siamo una squadra forte”.