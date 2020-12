Psg, Tuchel e il campo abbandonato dopo il caso di razzismo: “Scelta coraggiosa dei miei ragazzi”

Ha fatto molto discutere quanto accaduto martedì sera durante la sfida di Champions League tra Psg e Istanbul Basaksehir. Il caso di razzismo andato in scena contro Webo, vice allenatore dei turchi, è stato tema ricorrente in queste ore con le due squadre assolute protagonista con la decisione di rientrare negli spogliatoi per non disputare il match. La gara, come noto, è poi andata in scena 24 ore dopo, nella serata di mercoledì, ma il “rumore” attorno al gesto è stato tanto. A commentare quanto fatto dai club, ed in particolare dai parigini, usciti in segno di solidarietà dal campo, è stato Thomas Tuchel. Il mister, al termine della sfida di ieri notte, si è schierato con i suoi.

Tuchel elogia il Psg

!Martedì è stata presa una decisione forte: i ragazzi hanno mostrato la loro solidarietà agli avversari. Credo che sia stata una decisione forte e coraggiosa”, ha detto Tuchel ai media dopo la gara giocata un giorno più tardi. “Una reazione che è apparsa chiara negli spogliatoi. Parliamo di persone adulte e come avete detto voi la reazione è stata forte. In campo non avevo capito bene cosa fosse successo, non avevo sentito le parole espresse: poi nello spogliatoio è stato tutto chiaro. Penso sia stato un bene mostrare solidarietà e poter riprendere la partita”.