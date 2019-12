Psg, Tuchel e la gestione di Mbappé: “Si arrabbia quando lo cambio? Gli piace mostrare la delusione…”

Continuano i rumors su presunti malumori in casa Paris Saint-Germain. Protagonista Kylian Mbappé, attaccante francese, e il suo rapporto con il tecnico Thomas Tuchel. Le recenti sostituzioni non sono piaciute al giovane bomber che, dal canto suo, ha mostrato palese malconento sul campo.

Come riporta Goal, a parlare della gestione del calciatore e del rapporto con lui, è stato l’allenatore tedesco: “È difficile lavorare con Mbappé? No. Se ne parliamo molto ma non lo è. Semplicemente Kylian vuole sempre giocare. A volte è deluso quando lo cambio e gli piace mostrarlo. Ripeto, potrebbe sembra sia difficile da gestire, e potrebbe dare questa impressione vedere le cose da fuori, ma non è così. La sua delusione dura solo pochi minuti. È intelligente”.

L’ultimo episodio tra Tuchel e Mbappé è avvenuto allo scadere della gara contro il Montpellier, vinta dai parigini per 3-1. Il tecnico ha sostituito il francese al 90esimo e Mbappé, nonostante il tentativo del mister di spiegare la sua decisione, ha preferito accomodarsi direttamente in panchina senza avere contatti con lui.

