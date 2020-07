Psg, Tuchel: “Infortunio Mbappé? Siamo preoccupati. Contro il Saint-Etienne è sempre così e prima di ogni gara…”

Brutte notizie per il Psg in chiave Champions League. Durante la finale di Coppa di Francia contro il Saint-Etienne, Kylian Mbappé è dovuto uscire alla mezz’ora circa per un brutto infortunio causato da un’entrata killer di Loic Perrin direttamente sulla caviglia destra. Rosso per lui ma gravi conseguenze per il bomber parigino subito in lacrime e successivamente tornato a bordo campo in panchina con tutore e stampelle. Al termine della gara vinta dai campioni della Ligue 1, Thomas Tuchel ha parlato a EuroSport della partita e delle condizioni del suo gioiellino anche in vista della Champions League.

Tuchel: “Siamo preoccupati per Mbappé. Dopo aver visto le immagini del fallo…”

“Era una finale ed era importante vincere. Non era facile e sapevamo avrebbe nascosto delle difficoltà”, ha subito commentato Tuchel a proposito del successo in Coppa. “Ci sono molto cose da analizzare e migliorare ma era fondamentale riuscire a portare a casa il successo”. Non si nasconde, invece, a proposito di Kylian Mbappé: “Le sue condizioni? Adesso non ho altre notizie. Sicuramente siamo preoccupati. Chi non lo sarebbe dopo aver visto le immagini dell’intervento?”.

Poi una frecciata ai rivali: “Contro di loro è sempre così. Nelle ultime gare hanno sempre avuto almeno un cartellino rosso nei primi minuti. E non vengo a ripetervi cosa si dice negli spogliatoi prima delle partite… In ogni caso resta la soddisfazione di aver vinto”.

Mbappé si è poi unito ai compagni per i festeggiamenti anche se con stampelle e tutore. Nelle prossime ore gli esami dovrebbero chiarire l’entità del suo infortunio.

