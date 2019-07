Psg, Tuchel: “Neymar? La situazione tra me e lui è chiara…”

Impegno amichevole per il Paris Saint-Germain, che quest’oggi, al Max-Morlock-Stadion, ha pareggiato per 1-1 con il Norimberga. Al vantaggio dei parigini con Sarabia al 43′, i tedeschi hanno replicato al 71′ con un calcio di rigore trasformato da Valentini. Al termine della sfida, ai microfoni di Sky Sports, ha parlato il tecnico dei francesi Thomas Tuchel, che non ha potuto evitare un commento su Neymar, con il brasiliano ormai in rottura con il club.

NEYMAR – “La situazione tra me e Neymar è chiara, ora spetta a lui ed il club. Attualmente fa parte del nostro gruppo e domenica si allenerà”.

FUTURO – Il brasiliano, come noto, desidererebbe tornare al Barcellona, dove insieme a Messi, Griezmann e Suarez formerebbe un attacco stellare.