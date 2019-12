Psg, Tuchel non dimentica: “Ecco il peggior ricordo del 2019…”

Ultimo appuntamento dell’anno con i campionati di calcio in Europa. Weekend prima delle feste natalizie anche in Francia dove il Paris Saint-Germain sarà impegnato in casa contro l’Amiens. Il tecnico dei francesi Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa facendo un bilancio del 2019 ammettendo anche di essere ancora colpito da quello che ha considerato il peggior momento dell’anno appena trascorso.

CHAMPIONS – “Il mio peggior ricordo del 2019? Facile: l’eliminazione in Champions League contro il Manchester United.”, ha detto Tuchel sulla gara incredibile che vide gli uomini di Solskjaer, tecnico Red Devils, ribaltare la sfida dell’andata terminata 0-2 per i francesi, al Parco dei Prinicipi. In quel caso, la squadra campione di Francia venne sconfitta 1-3 tra le polemiche e venne eliminata dalla competizione. Ma fortunatamente: “Devo dire che per fortuna ci sono anche tanti bei momenti, io amo lavorare qui con questi giocatori e il mio staff e voglio finire l’anno con un successo”, ha conclsuo il tecnico.