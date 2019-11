Psg, Tuchel: “Non ho paura di perdere Neymar, abbiamo un bel rapporto”

Terminata con il risultato di 2-2 la partita fra Real Madrid e Paris Saint-Germain, l’allenatore dei francesi Thomas Tuchel ha parlato anche e soprattutto di Neymar, entrato solo a gara in corso: “Mi ero parlato con lui e avevamo deciso di impiegarlo durante il secondo tempo – ha detto il tecnico -. È stato assente per sei settimane, aveva giocato solo una partita prima di oggi e non c’era bisogno di correre rischi, abbiamo evitato che si facesse ancora male. Non ho paura di perderlo per tale decisione, abbiamo un grande rapporto e fra noi non ci sono problemi”. Qualche dichiarazione anche nei confronti del Real Madrid: “È sembrato quello che ha vinto tre Champions League di fila, ci ha dominato per alcuni tratti, ha giocato molto bene, con convinzione. Un po’ di fortuna c’è stata da parte nostra, ed è lecito averne”.