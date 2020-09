PSG, Tuchel: “Non posso offrirmi da solo il nuovo contratto, il calcio non è il Monopoly”

Potrebbe non essere abbastanza la finale di Champions League raggiunta, Tomas Tuchel si appresta a debuttare in campionato con il PSG, non senza avere uno scenario delineato per quello che potrà essere il futuro. L’ex allenatore del Borussia ha toccato tanti temi nella conferenza pre Lens, non senza risparmiare qualche fracciatina al club parigino.

“IL NUOVO CONTRATTO? NON POSSO OFFRIRMELO DA SOLO”

“Ancora non ho certezze sul mio futuro, il contratto non posso di certo offrirmelo da solo. Vorrei proseguire la mia esperienza al PSG per contribuire a rendere questa squadra ancora più forte. Ad ora, però, non è cambiato molto per quanto riguarda la mia posizione. Dal mercato mi piacerebbe acquistare Camavinga, ha un grande futuro e non posso negare il mio interessamento. Anche qui però la situazione è complicata, il calcio non è il Monopoly“. Queste le parole di Tuchel, riportate da Tmw.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE