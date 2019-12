Psg, Tuchel pazzo di Neymar: “Sta bene qui. È accettato dal gruppo e vogliamo godercelo…”

Neymar-Psg, non è stato amore a prima vista ma potrebbe essere una relazione in fase di miglioramento. Prima le parole del brasiliano, poi quelle del tecnico Thomas Tuchel che, per l’ennesima volta, ha ribadito il concetto: O’Ney è felice e non si muove.

L’allenatore dei francesi, parlando ad AS, ha esaltato il momento del brasiliano che sta recuperando la forma fisica ottimale ma anche il rapporto con l’ambiente, compagni di squadra compresi.

UNA GIOIA – “Tra me e lui non è cambiato nulla. Avevamo un buon rapporto prima e lo abbiamo anche ora. È felice in questo club e insieme andiamo avanti con l’obiettivo comune di raggiungere nuovi traguardi”. E sul rapporto con i compagni e l’ambiente: “È accettato negli spogliatoi. Neymar ha un grande cuore, è onesto e dice tutto in maniera molto diretta. Dimostra che ama il calcio e gli piace giocare. Dal canto nostro abbiamo l’opportunità di goderci il suo gioco ed è una gioia”.