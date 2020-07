Psg, Tuchel prova a trattenere Thiago Silva ma il club… lo saluta sui social

In casa Paris Saint-Germain si cerca la maggiore concentrazione possibile per affrontare il prossimo impegno di Champions League contro l’Atalanta. Dopo la sospensione della Ligue 1, i francesi sono tornati in campo nelle ultime settimane affrontando alcune amichevoli, l’ultima, vinta 4-0 contro il Celtic. A margine della partita, Thomas Tuchel ha affrontato diversi temi legati anche al futuro di alcuni giocatori. Su tutti Thiago Silva.

Tuchel: “Thiago Silva? Sembra andrà via ma nel calcio…”

“Thiao Silva? Lui è un nostro giocatore, il nostro capitano. Sicuramente affronteremo la cosa dopo la Champions League”, ha esoridto Tuchel cercando di spostare l’argomento sui prossimi impegni del Psg. “Adesso abbiamo altro a cui pensare e dobbiamo rimanere concentrati sulla Coppa e la gara che ci attende. Posso dire che sembra che andrà via, ma nel calcio non si può mai sapere…”.

Un’apertura che avrebbe del clamoroso dato che la partenza di Thiago Silva era data quasi per certa fino a poche settimane fa con Milan, Fiorentina e altri club d’Europa molto interessati. Ma che soprattutto contrasta col messaggio social pubblicato su Instagram dalla società che, di fatto, ha smentito il tecnico confermando l’addio del brasiliano. “L’addio di Thiago Silva e l’ultimo saluto del Parco dei Principi”.