Psg, Tuchel ricorda: “Il ko contro il Manchester United in Champions come un incidente d’auto…”

“È stato come un incidente in auto”, così Thomas Tuchel, allenatore del Paris Saint-Germain, torna a parlare del clamoroso ko subito nella passata edizione della Champions League ad opera del Manchester United negli ottavi di finale. Dopo aver vinto per 2-0 in casa degli inglesi, i Red Devils si erano imposti per 3-1 al Parco dei Principi eliminando i campioni di Ligue 1 dalla Coppa.

Uno dei momenti più duri per i parigini e per lo stesso allenatore che ha raccontato quei momenti ai microfoni di beIN Sports: “È stato come un incidente in auto, il semaforo è diventato verde e noi siamo andati a sbattere. Abbiamo provato a capire se abbiamo sbagliato qualcosa e sicuramente sotto alcuni profili siamo mancati”, ha confessato il tecnico. “Tra una partita e l’altra, tutti pensavano che ci saremmo qualificati, ma questo non è successo. Volevamo far capire alla gente che non sarebbe stato un anno come gli altri in Champions, ma non sapevamo come fare. Dopo la partita ho passato tre giorni molto brutti: è stata una cosa che non ho mai provato prima”.