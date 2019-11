Psg, Tuchel risponde a Zidane: “Innamorato di Mbappé? A volte ami chi non puoi avere…”

Botta e risposta a distanza tra Zinedine Zidane e Thomas Tuchel, allenatori di Real Madrid e Paris Saint-Germain. A poche ore dalla gara di Champions League del Santiago Bernabeu, il tecnico dei francesi ha voluto rispondere alle dichiarazioni del mister blancos che aveva dichiarato di ‘amare Mbappé’.

Un corteggiamento che dura da tempo, ma che fino ad ora non ha portato, apparentemente, nessun frutto.

AMI CHI NON PUOI AVERE – Secca la risposta di Tuchel a Zidane. Come riporta Marca, l’allenatore del Psg ha affermato: “Non so quanto Zidane sia davvero innamorato di Mbappé, ma è un nostro giocatore, il più importante e siamo molto felici che sia con noi. A volte capita così: uno ama i giocatori che non può avere. Sfortunatamente per Zidane Mbappé è un giocatore del Psg. Un nostro calciatore. Lui ha molti giocatori di cui è innamorato della sua squadra”.

CON ZIDANE – “Se ho parlato con lui di mercato e di Mbappé? Non vorrei discutere di questo. Sono stato a Ginevra due settimane fa per parlare con Zidane e non parliamo di Mbappé. Lui è francese e se gli viene chiesto di Mbappé, è normale per lui rispondere in questo modo. Credo sia normale che molti allenatori lo amino. Non mi dà fastidio perché non sono molto interessato”, ha detto Tuchel che poi ha concluso: “Futuro di Mbappé? Stiamo cercando di costruire la squadra attorno a lui. Non penso ad un futuro lontano dal Psg”. “Se preferisco Neymar o Mbappé? Se rispondessi a questa domanda dovrei andare in hotel, raccogliere le mie cose, prendere il mio staff e andarmene. Non posso dire se mi piace un giocatore più di un altro”.