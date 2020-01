Psg, Tuchel spiega il segreto: “Feeling Mbappé-Icardi? Ecco perché si trovano così bene…”

Intervenuto a margine della sfida contro il Monaco, Thomas Tuchel, allenatore del Paris Saint-Germain, ha parlato dell’incredibile sintonia tra i suoi attaccanti Kylian Mbappé e Mauro Icardi. I due si trovano a meraviglia e si completano in campo.

IL SEGRETO – “Credo che questo feeling sia evidente. Mi ricorda molto la coppia che Kylian formava al Monaco con Falcao. A Icardi piace giocare da 9 e a Kylian piace muoversi di più su tutto il fronte da destra a sinistra. Credo sia una buona combinazione, è buono per entrambi, a loro piace giocare insieme e sono pericolosi. Ovviamente per noi è ottimo perché abbiamo sempre due giocatori vicini alla porta che possono creare problemi. È un buon mix”.

RIPOSO – Ma Tuchel ha voluto mettere in risalto anche un problema relativo all’intera squadra: “Troppe gare in trasferta nell’ultimo periodo? È un male per i giocatori, perché sono morti! Non dormono mai. Se facciamo quattro trasferte in due settimane, andiamo a letto alle 3, 4, 5. Così è difficile.”