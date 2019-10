Psg, Tuchel stregato da Icardi: “Lavora in modo straordinario, segnare fa solo bene”

Mauro Icardi non si ferma più: 5 gol in 6 partite con la maglia del Paris Saint-Germain per l’ex attaccante dell’Inter, a segno pure ieri con una doppietta in Belgio contro il Club Brugge in Champions League. Contento l’argentino, contento naturalmente anche l’allenatore dei parigini Thomas Tuchel, che ha rilasciato a riguardo alcune dichiarazioni al termine della partita: “Sta facendo davvero bene, segna ed è una cosa buona. Per me è straordinario per come lavora, inoltre è davvero molto disciplinato e intelligente quando ha la palla fra i piedi. Si adatta con estrema facilità col pallone e tatticamente sta dimostrando di saperci fare”. Ricordiamo che il bomber di Rosario è in prestito con diritto di riscatto dall’Inter.