Psg, Tuchel sui cori contro Neymar: “Non so neanche cosa dire, dal vivo non mi ero accorto”

Vittoria all’esordio in Ligue 1 contro il Nîmes per 3-0, ma al Paris Saint-Germain l’argomento principale resta il futuro di Neymar, molto probabilmente lontano dalla capitale francese. Per il giocatore brasiliano si parla prepotentemente di un suo ritorno in Spagna, questa volta al Real Madrid. Anche i tifosi del club parigino hanno cominciato a rivolgersi in maniera ostile all’asso classe 1992, questo il commento dell’allenatore Thomas Tuchel nel post partita: “Non so nemmeno cosa dire a riguardo, quello che ho successo con Neymar l’ho visto dagli smartphone dei miei colleghi perché dal vivo non mi ero accorto dei cori. È ancora un nostro giocatore e io proteggo sempre quelli che fanno parte del nostro gruppo. Posso capire che in pochi amino quello che ha detto e fatto”. Su quanto sia mancato alla sua squadra: “Uno come lui può trovare soluzioni che nessun altro può trovare, fra accelerazioni e abilità nell’uno contro uno. Probabilmente con lui avremmo sbloccato il match nel primo tempo. Mbappé compensa la sua assenza? Meglio assieme…”.