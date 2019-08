Psg, Tuchel sul capitolo portieri: “Fiducia ad Areola, ma siamo aperti a soluzioni sul mercato”

Il Paris Saint-Germain è ancora sulle tracce di Donnarumma? Con la partenza di Trapp, direzione Eintracht Francoforte (già ufficiale), in aggiunta a quella di Buffon, i parigini hanno bisogno di un altro portiere prima della chiusura del mercato. Il capitolo è stato affrontato dall’allenatore Thomas Tuchel in conferenza stampa: “Adesso c’è Areola titolare e ha una grande occasione per mettersi in mostra, al momento Bulka sarà il suo sostituto. È giunto il momento, per me, che Areola si prenda le sue responsabilità, è fondamentale per noi che lo faccia e che continui a migliorarsi. Di lui mi fido, lui deve ripagarmi sul campo. Non escludo però che il Psg non intervenga di nuovo sul mercato, è un club sempre aperto a trovare nuove soluzioni”. Insomma, fiducia per il classe 1993 ex Villarreal, ma non è detto che alla fine sia davvero lui il titolare per la prossima stagione.